بن زعيم قال في حديثه لـ”سبوتنيك” أمس السبت إن الرئيس الجديد عبد المجيد تبون أكد في تصريحاته على أهمية القضية الليبية بالنسبة لبلاده وأنه يقدم كافة الدعم من أجل استقرار ليبيا.

وأوضح أن دعم الجزائر بشأن الأزمة الليبية يقتصر على الجانب السياسي وقد تدعو إلى جولة من الحوارات في الأراضي الجزائرية أو تساند أي جهود في إطار الحوار بين الأطراف الليبية.

وفيما يتعلق باحتمالية التدخل العسكري شدد على أن الجيش الجزائري لا يمكنه التدخل في أي دولة من دول الجوار لأن الدستور الجزائري لا يسمح بذلك، مؤكداً أن الجيش يتحرك في الداخل الجزائري بما يحفظ أمن البلاد والحدود المشتركة ومنع أي اختراق للحدود من أي جهة.

كما بيّن أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك للجامعة العربية، باعتبار ليبيا عضو بالجامعة في حالة العدوان الأجنبي، يتطلب اجتماع الدول الأعضاء بالجامعة العربية على مستوى الرؤساء واتخاذ القرار الذي يخدم ليبيا ويخدم السلم والأمن العربيين في منطقة المغرب العربي.