ساحل العاج – أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أن 8 دول في غرب إفريقيا وفرنسا قررت القيام بإصلاح واسع للفرنك الإفريقي الذي سيصبح اسمه “الإيكو”.

وقال واتارا في مؤتمر صحافي، أمس السبت، اليوم الثاني من زيارة ماكرون إلى ساحل العاج: “قررنا إصلاحا للفرنك الإفريقي يتمثل بثلاثة تغييرات كبرى (…) بينها تغيير الاسم” و”الكف عن إيداع 50 بالمئة من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية”.

وتتمثل النقطة الثالثة في انسحاب الممثلين الفرنسيين من هيئات البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.

ووصف ماكرون هذه التعديلات بأنها “إصلاح تاريخي مهم”، موضحا أن “الإيكو سيولد في يناير 2020 وأرحب بذلك”. وأضاف أن الفرنك الإفريقي كان “ينظر إليه على أنه من بقايا العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وإفريقيا”.

وكان “فرنك المستعمرات الفرنسية في إفريقيا” (سي اف آ) طرح في 1945، وأصبح بعد ذلك “فرنك المجموعة المالية الإفريقية” (اف سي اف آ) بعد استقلال هذه المستعمرات.

في المقابل، تم الإبقاء على السعر الثابت لليورو مقابل الفرنك الإفريقي (اليورو الواحد يعادل 655,95 فرنك إفريقي)، لكنه يمكن أن يتغير عندما يتم طرح الإيكو للتداول.

المصدر: “أ ف ب”