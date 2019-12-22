قبرص – أعلنت الشرطة القبرصية عن اعتقال ثلاثة أشخاص ضمن إطار التحقيق في قضية ضبط سيارة مجهزة بأدوات تجسس إلكتروني متطورة، وهي تابعة لشركة يترأسها إسرائيلي يعد ضابطا استخباراتيا سابقا.

واعتقلت الشرطة الخميس الماضي امرأة ورجلين قبارصة من موظفي شركة WiSpear، بـ13 تهمة تتعلق بمخالفة قوانين الخصوصية والاتصالات الإذاعية وسرقة بيانات شخصية والحصول على وثائق بطريقة غير مشروعة.

وأحدثت قضية “سيارة التجسس” صدى واسعا في قبرص، بعد أن نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية في سبتمبر الماضي مقابلة مع رئيس WiSpear، الإسرائيلية تال ديليان، حيث تباهى بسيارته التي تضم، حسب قوله، أجهزة تجسس متطورة تتجاوز قيمتها تسعة ملايين دولار بإمكانها التنصت على اتصالات هاتفية ورسائل في تطبيقات التواصل مثل “واتساب” من مسافة تبلغ كيلومتر.

وعلى خلفية هذه المقابلة، أطلقت الشرطة القبرصية الشهر الماضي تحقيقا في الموضوع واحتجزت السيارة.

من جانبه، يدعي ديليان أن تجهيز السيارة بأدوات التجسس القيمة جاء بهدف “الاستعراض” حصرا، متهما “فوربس” بتشويه كلامه.

غير أن تقارير إخبارية أفادت بأن ديليان خدم على مدى 24 عاما في وحدة نخبة بالجيش الإسرائيلي، وكان يتولى أيضا منصب رئيس وحدة التكنولوجيات في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قبل أن يؤسس شركته في قبرص عام 2010.

المصدر: غارديان