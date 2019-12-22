موسكو – اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إعلان الولايات المتحدة رفضها إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، “لا يزيد العالم استقرارا”.

وأكد لافروف عبر برنامج “اللعبة الكبيرة” التلفزيوني، أن روسيا تدعو لمناقشة المشاكل المتعلقة بخطط الولايات المتحدة لنشر الأسلحة في الفضاء، ما يحتم بالتوازي تمديد معاهدة “ستارت-3”.

وأضاف: “خلال صياغة معاهدة “ستارت-3″ كان أحد العوامل الحاسمة، موافقة الأميركيين على الإشارة في ديباجة نص المعاهدة إلى العلاقة بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية، والقصد هنا كان طبعا، الدفاع المضاد للصواريخ. نحن لم نتخل قط، عن ضرورة النظر في الإجمالي المتكامل للمشكلات في مجال الاستقرار الاستراتيجي، مع الأخذ بالاعتبار جميع جوانب الأوضاع المؤثرة على الاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك الأسلحة النووية الهجومية الاستراتيجية، والأسلحة الاستراتيجية غير النووية التي يقوم الأمريكيون بتطويرها كجزء من مفهوم الضربة العالمية المباغتة، والدفاع المضاد للصواريخ”.

المصدر: “تاس”