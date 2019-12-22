روسيا – أبدى وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف إعجابه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطريقته في مناقشة القضايا الدولية مع الجانب الروسي، وكشف أنه يحاول تجنب الغموض ويقول مباشرة ما يفكر فيه.

وقال لافروف اليوم الأحد في مقتطف تم عرضه ضمن برنامج “اللعبة الكبرى” المذاع على القناة الروسية الأولى: “عند مناقشة القضايا الدولية معنا، يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجنب الغموض ويقول مباشرة ما يفكر فيه دون لف أو دوران”.

واستجابة لطلب التحدث عن انطباعاته خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي في ديسمبر الجاري في واشنطن، أعلن لافروف أنه وترامب صارا يعرفان بعضهما البعض بشكل جيد، وكل منهما على دراية بطبع وخصال الآخر”.

وأوضح: “لقد استقبلني قبل هذه المرة بوجود وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيلرسون، في البيت الأبيض في مايو 2017، وبعد ذلك حاولت المعارضة في الولايات المتحدة خلق وتضخيم فضيحة تجسس، عن تلقينا معلومات سرية تقريبا منه”.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن “هذا هراء كامل، وغباء منقطع النظير، واختباء حلف ظل الإصبع. وبالطبع نحن تحدثنا أيضا مع الرئيس الأمريكي خلال اجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأشار الوزير إلى أنه “معجب بالطريقة التي يناقش بها ترامب القضايا الدولية وقضايا العلاقات الثنائية مع الجانب الروسي. إنه يتجنب أي غموض ويحاول أن يقول مباشرة ما يفكر فيه. وهذا لا يوجد دائما بين السياسيين من الفئات العليا والرفيعة، لكن هذا في رأيي نهج مثمر للغاية”.

المصدر:”تاس”