روسيا – كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة مقتضبة إلى موسكو، أعرب فيها عن استعداده لمواصلة بحث مشاكل العلاقات بين بلاده وروسيا.

وأضاف لافروف في حديثه خلال برنامج “اللعبة الكبيرة” الذي تم عرض مقتطفات منه على القناة الروسية الأولى اليوم: “بعث الرئيس ترامب خطابا قصيرا، قال فيه إنهم مستعدون لمواصلة البحث عن طرق التغلب على المشاكل في علاقاتنا”.

في 10 ديسمبر الجاري، بدعوة من الجانب الأمريكي، قام لافروف بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة.

وفي واشنطن، أجرى الوزير الروسي مباحثات مع نظيره الأمريكي مايكل بومبيو. والتقى مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.

ووفقا للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تم خلال اللقاءات التي أجراها لافروف، بحث القضية الأفغانية، والوضع في سوريا والأمن ونزع السلاح وقضايا الاستقرار الاستراتيجي.

المصدر: “تاس”