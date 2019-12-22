أفغانستان – أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان أن الرئيس الحالي أشرف غني، فاز حسب النتائج الأولية، بأغلبية الأصوات في انتخابات الرئاسة التي شهدتها البلاد في 28 سبتمبر الماضي.

وذكرت المفوضية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد في كابل، أن العدد الإجمالي للمشاركين في الانتخابات الرئاسية بلغ مليون و900 ألف ناخب، وحصل غني على 50.64٪ من أصواتهم، ما يكفيه للفوز في الجولة الأولى.

وحل رئيس الوزراء عبد الله عبد الله في المرتبة الثانية مع 39.52% من الأصوات، تلاه رئيس الوزراء الأسبق وأحد أمراء الحرب السابقين قلب الدين حكمتيار مع 3,85% من الأصوات.

وأشارت رئيسة المفوضية حواء علم نورستاني إلى أن النتيجة قد تتغير بعد ظهور النتائج النهائية، مضيفة أن المرشحين أمامهم 72 ساعة لتقديم طعون وشكاوى إن وجدت، في نتائج فرز الأصوات.

وأعلن غني أنه سيتوجه خلال الساعات المقبلة بخطاب للشعب الأفغاني بمناسبة الإعلان عن نتائج الانتخابات.

واستغرقت عملية فرز الأصوات في البلاد نحو 3 أشهر، كانت المفوضية قد أجلت أكثر من مرة الإعلان عن نتائج انتخابات شهدت إقبالا ضعيفا لا يتجاوز 20% من الناخبين المسجلين، وسط توترات أمنية ومزاعم تزوير واسع النطاق.

المصدر: وكالات