موسكو تنتقد تصديق ترامب على عقوبات ضد خطي نقل الغاز الروسي

موسكو تنتقد تصديق ترامب على عقوبات ضد خطي نقل الغاز الروسي

موسكو – انتقدت روسيا، توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانون موازنة الدفاع للولايات المتحدة، التي تتضمن عقوبات على خطي أنابيب “السيل التركي”، و”السيل الشمالي 2″، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر حسابها على “تويتر”، السبت.

وقالت زاخاروفا: “الولايات المتحدة دولة يبلغ دينها العام 22 تريليون دولار، وتعمل على الحيلولة دون تطوير القطاع الحقيقي للدول”، مشيرةً أن استراتيجية واشنطن لم تطق المنافسة في العالم.

وأشارت أن وزارة الخزانة الأمريكية، تصدر باستمرار عقوبات اقتصادية، مضيفة بسخرية: “قريبا سيطالبون بعدم التنفس، وسوف يلتزم بذلك كثيرون”.

و”السيل التركي”، مشروع لمد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.

أما “السيل الشمالي 2″، فهو خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بطاقة تقدر بـ 55 مليار متر مكعب سنويا.