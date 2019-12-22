إسبانيا – سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هدفا رائعا لفريقه في شباك ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي انتهت لمصلحة برشلونة بنتيجة 4-1.

وجاء هدف الساحر الأرجنتيني في الدقيقة 69 بعد تسديدة متقنة بيسراه من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس الضيوف، رغم مراقبته من قبل 7 لاعبين من ألافيس اكتفوا بمراقبة الكرة وهي تعانق شباك فريقهم.

كما حقق ميسي بهذا الهدف الرائع رقما فريدا، حيث وصل به للهدف الـ50 هذا العام، وهي المرة التاسعة في مسيرة الساحر الأرجنتيني التي يسجل فيها 50 هدفا أو أكثر خلال عام.

وفي ما يلي رصيد ميسي التهديفي في آخر 10 أعوام:

2009: 41 هدفا.

2010: 60 هدفا.

2011: 59 هدفا.

2012: 91 هدفا.

2013: 45 هدفا.

2014: 58 هدفا.

2015: 52 هدفا.

2016: 59 هدفا.

2017: 54 هدفا.

2018: 51 هدفا.

2019: 50 هدفا.

ويبقى عام 2012، هو الأفضل لميسي في مسيرته التهديفية، بعدما أنهاه بتسجيل 91 هدفا، لينفرد بالرقم القياسي متجاوزا الألماني جيرد مولر صاحب الـ86 هدفا.

المصدر: وكالات