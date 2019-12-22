إيطاليا – حقق أتلانتا فوزا عريضا على ضيفه ميلان بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وتناوب على تسجيل خماسية أتلانتا كل من الأرجنتيني أليخاندرو غويمز في الدقيقة 10، والكرواتي ماريو بازاليتيش في الدقيقة 61، والسلوفيني جوسيب إيليشيش “هدفين” في الدقيقتين 63 و72، والكولومبي لويس مورييل في الدقيقة 83.

وهذه أكبر خسارة لميلان بمختلف المسابقات منذ 21 عاما عندما خسر أمام روما بخماسية نظيفة عام 1998.

وبهذا الفوز، صعد أتلانتا إلى المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما توقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

المصدر: sportbox