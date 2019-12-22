إسرائيل – وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عريضة تطالب بإلغاء الانتخابات الداخلية لكامل قائمة حزبه “الليكود” في الكنيست، قبل الانتخابات العامة المقررة في مارس.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن متحدث باسم نتنياهو تأكيده اليوم الأحد أن رئيس الوزراء انضم إلى العريضة التي تطلب من المحكمة الداخلية الخاصة بـ”الليكود” التخلي عن قرارها الأخير الذي أسقط قرار اللجنة المركزية لـ”الليكود” إلغاء إعادة انتخاب كل القائمة الحزبية باعتباره “غير دستوري ومخالفا لميثاق الحزب”.

وفي وجه الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي في البلاد أوائل مارس، من المقرر أن تجري في “الليكود” في 26 ديسمبر الجاري انتخابات زعامة الحزب، حيث يواجه رئيس الوزراء لأول مرة منذ سنين معارضة ملموسة متمثلة بالوزير السابق جدعون ساعر الذي أعلن عن تطلعه لرئاسة الحزب والحكومة بعد فشل نتنياهو مرتين منذ بداية العام الجاري في تشكيل الائتلاف الحاكم.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل