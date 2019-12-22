فرنسا – أعلن توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة أميان، اليوم السبت، في بطولة الدوري الفرنسي.

وعاد للقائمة النجم البرازيلي نيمار جونيور بعد غيابه عن المباراة الأخيرة لسان جيرمان ضد لومان، يوم الأربعاء الماضي، في دور الـ16 لكأس الرابطة.

وضمت القائمة 19 لاعبا هم:

كيلور نافاس، سيرجيو ريكو، مارسين بولكا، عادل عوشيش، خوان بيرنات، آنخيل دي ماريا، تشوبو موتينج، عبدو ديالو، أندير هيريرا، ماورو إيكاردي، تيلو كيرير، ماركينيوس، كيليان مبابي، لياندرو باريديس، بابلو سارابيا، تياجو سيلفا وماركو فيرات، نيمار ومونييه.

ويتصدر بي إس جي جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، مقابل 17 نقطة لأميان في المركز السابع عشر.

المصدر: كووورة