انجلترا – ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارته في البيت الأبيض مطلع العام المقبل.

وقالت صحيفة “صنداي تايمز” إن ترامب وجه الدعوة لجونسون عقب فوز رئيس الوزراء بالانتخابات الأخيرة، وأضافت نقلا عن مصادر في مقر رئاسة الوزراء البريطانية أن المناقشات الرسمية بشأن الموعد المحدد لزيارة جونسون لم تتم بعد.

ونقل التقرير عن مصدر قريب من البيت الأبيض قوله “بعض التواريخ المحتملة تشير إلى منتصف يناير، لكن لم يتم بعد الاتفاق على موعد رسمي. من الواضح أن كلا الطرفين يرغبان في عقد الاجتماع مطلع العام الجديد”.

وذكرت صحيفة “ذا ميل أون صنداي” أن جونسون متردد في القيام بتلك الزيارة قبل إتمام خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ويفضل الذهاب إلى واشنطن بعد تغيير وزاري في فبراير، حيث من المتوقع أن يعين مايكل غوف، الوزير المسؤول عن استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي، لمنصب مفاوضه التجاري الجديد.

وأوضح التقرير أن ذلك الترتيب سيتيح لجونسون اصطحاب غوف في الزيارة قبل محادثات عن التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لما بعد “بريكست”.

ومع تأهب بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، اتفق جونسون وترامب في اتصال هاتفي الاثنين الماضي على السعي لإبرام اتفاق تجارة حرة “طموح” بين البلدين.

وكتب ترامب في “تويتر” هذا الشهر أنه “يمكن لهذا الاتفاق أن يكون أكبر بكثير وأكثر ربحية من أي اتفاق يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوروبي”.

المصدر: “رويترز”