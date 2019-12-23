إسرائيل – أعلنت إسرائيل امس، أنها ستسمح لمسيحيي قطاع غزة بزيارة الأماكن المقدسة مثل بيت لحم والقدس في عيد الميلاد، متراجعة عن قرار اتخذته بعدم منحهم تصاريح لزيارة مقدساتهم في الأعياد.

وفي تغيير لسياسته المعتادة في عطلة عيد الميلاد، قال مكتب الاتصال العسكري الإسرائيلي مع الفلسطينيين في 12 ديسمبر الجاري إنه بناء على “اعتبارات أمنية” يمكن لمسيحيي غزة الحصول على إذن بالسفر للخارج لكن لن يسمح لأي منهم بدخول إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

لكن المكتب تراجع يوم الأحد عن الحظر، وكتب على “تويتر” أن مديره قرر “توسيع الخطوات المدنية بمناسبة عيد الميلاد المجيد لصالح السكان المسيحيين في قطاع غزة”.

وتابع “سيتم إصدار تصاريح دخول للمسيحيين الغزيين بدون فرض أي قيود على أعمارهم ووفقا لتقييم الحالة الأمنية”.

ويسكن في قطاع غزة نحو ألف مسيحي فقط، أغلبهم من الأرثوذكس، وسط سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا.

وسمحت إسرائيل العام الماضي لنحو 700 مسيحي فقط من غزة بالسفر إلى القدس وبيت لحم والناصرة ومدن مقدسة أخرى تجتذب الآلاف من الزوار في كل موسم لعطلة عيد الميلاد.

المصدر: “رويترز”