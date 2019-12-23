ليبيا – جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجمع الأطراف الليبية لوقف جميع الأعمال العسكرية واستئناف الحوار السياسي، معتبراً أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا ويجب أن تكون الطريقة الوحيدة لحلها سياسية يتم التفاوض بشأنها على أساس المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة مؤخراً.

الإتحاد الأوروبي طالب في بيان له صدر اليوم الإثنين جميع أعضاء المجتمع الدولي مراقبة واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأكد الاتحاد الأوروبي على دعمه بقوة جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة ومؤتمر برلين باعتبارها السبيل الوحيد نحو إعادة إطلاق العملية السياسية الليبية وإعادة بناء ليبيا مسالمة ومستقرة وآمنة.

كما أشار إلى ضرورة أن يقوم جميع المشاركين في مؤتمر برلين المشاركة بشكل بناء في التوصل إلى حل سلمي للنزاع الذي يحافظ على السيادة الليبية ويتم التفاوض عليه لصالح جميع الليبيين.

ونوّه البيان إلى إلتزام الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيف بوريل بتعزيز الجهود الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في هذا الصدد ومواصلة التواصل مع الشركاء الدوليين.