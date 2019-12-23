ليبيا – وجهت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب نداء إلى أبناء العاصمة طرابلس وباقي شباب مناطق ليبيا التي تم التغرير بهم والزج بهم في القتال ضد القوات المسلحة الليبية.

اللجنة دعت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه هؤلاء الشباب إلى تحكيم العقل والضمير ومراجعة مواقفهم وإلقاء السلاح وعدم الوقوف في وجه القوات المسلحة التي تقاتل لاسترجاع المدينة من المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وجاء في نص البيان “يهمنا كمجلس يمثل كل الليبيين أن لا تزجوا بانفسكم في أجندات أجنبية وداخلية ترفع شعارات كبيرة وفي الحقيقة لايهمها إلا مصالحها الشخصية واستمرار نهبها لثروات البلاد والمحافظة عل نفوذها”.

وحذرت الشباب المغرر بهم من الانجرار وراء وسائل اعلام مشبوهة ودعوات مضللة تحاول زرع الكراهية في قلوبهم وتحويلهم إلى وقود لحرب ضد أبناء الوطن دون أي اعتبار لمصيرهم.

كما أوضحت أن دعوتها جاءت ليكون هؤلاء الشباب جزء من مشروع المصالحة وجزء من دولة القانون والحريات. مجددةً التأكيد على خطاب القيادة العامة للقوات المسلحة بالعفو عمن يلقي السلاح ويلزم بيته.

وأضافت:” أخاطبكم قبل فوات الأوان حتى لا تجدوا أنفسكم أدوات لأجندات تستهدف أمن واستقرار بلادكم ونهب مقدراتها نحن نحرص على أن ألا تكونوا وقوداً لتلك الحرب بل أن تكونوا جزء من التنمية ولبناء الوطن ونعتمد عليكم للمحافظة على وحدة بلادكم والحفاظ عليه من التمزق والتشرذم وطنكم الذي يحتاج اليوم لسواعدكم هذا الوطن الزاخر بثرواته والذي يحتاج للمخلصين من أبنائه”.