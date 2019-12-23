ليبيا – قال عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف محمد إن وفد من المجلس سوف يزور واشنطن بناء على دعوة من البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن تتصدر ملفات “التدخل العسكري التركي في ليبيا وسحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق ” جدول أعمال الوفد في لقاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

محمد وفي مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الأحد أشار إلى أن وفد مجلس النواب الذي سوف يترأسه المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس حريص على أن يدرك العالم أن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق لا يمثل الشعب الليبي إذ أنه غير منتخب من الشعب كما أن حكومة لم تحصل على ثقة مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة مباشرة من الشعب الليبي.

وأفاد محمد أن وفد المجلس سوف يركز أيضا على كشف التدخلات التركية السافرة في ليبيا وطموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إعادة تاريخ الدولة العثمانية في البلاد من أجل السيطرة على النفط والغاز وتسيير الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا إضافة إلى استمراره في دعم الحركات الإسلامية المتطرفة في ليبيا والصحراء الكبرى.