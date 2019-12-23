أفغانستان – أعلن الجيش الأمريكي في بيان له صباح اليوم، أن أحد عناصره لقي مصرعه خلال عملية في أفغانستان.

ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل وتم حجب اسم القتيل إلى أن يتم إبلاغ أقرب أقربائه.

وتبنت حركة “طالبان” المسؤولية عن مقتل الجندي الأمريكي.

يذكر أن أكثر من عشرة أفراد من القوات الأجنبية في أفغانستان قتلوا خلال عام 2019.

ويوجد حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، في أفغانستان كجزء من مهمة الناتو بقيادة الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية. وتشارك بعض القوات الأمريكية في عمليات مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتشددة في البلاد.

المصدر: “رويترز”