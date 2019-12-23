ليبيا – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيريه الإيطالي لويجي دي مايو واليوناني نيكوس دندياس والأمين العام لجامعة الدول العربية تطورات الأوضاع الإقليمية وبخاصة على الساحة الليبية.

بيان صادر عن الخارجية المصرية أمس الأحد أفاد بأن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو جرى خلاله بحث التطورات المتسارعة في ليبيا، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الاستقرارفي حوض البحر المتوسط.

وبحث شكري كذلك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد شكري على أهمية دور الجامعة العربية في تنسيق وتعزيز العمل العربي المشترك، للتعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ومنها الأزمة في ليبيا.

وتبادل الجانبان الرؤى حول ما يحقق تطلعات الشعب الليبي ويعمل على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

كما تبادل وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، الذي وصل القاهرة في زيارة سريعة قادماً من ليبيا التقديرات حول آخر التطورات في ملف الأزمة الليبية.

وأكد الوزيران ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية بغية استعادة الأمن والاستقرار هناك، وذلك عبر تضافر الجهود الدولية واستكمال التحضيرات الخاصة بمسار برلين.