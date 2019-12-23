ليبيا – إدعى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن أنقرة أحبطت العديد من المؤامرات في سوريا وليبيا.

قالن وفي كلمة على هامش معرض كتاب أقيم في منطقة عمرانية بالشق الآسيوي من مدينة إسطنبول وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أمس الأحد اشار إلى أن ازدياد الهجوم على تركيا يأتي بسبب إحباطها هذه المؤامرات.

وشدّد متحدث الرئاسة على أن تركيا لن تتراجع إطلاقا عن حماية حقوقها شرقي البحر المتوسط، مضيفاً:” لقد أحبطنا العديد من المؤامرات عبر خطوات اتخذناها بقيادة رئيس بلادنا في السياسة الخارجية بسوريا وليبيا”.