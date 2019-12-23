ليبيا – كشف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن رفض إيطاليا إرسال الأسلحة التي قال أنه طلبها منها لمحاربة الجيش الأمر الذي دفعه الى الحصول عليها من الأتراك منتقدًا زيارة وزير خارجيتها إلى الرجمة وطبرق الأسبوع الماضي بعد زيارته طرابلس .

وفي حوار مع صحيفة ” كوريري ديلا سيرا الإيطالية ” ترجمته المرصد قال السراج : ” لقد طلبنا الحصول على أسلحة من العديد من البلدان ، بما في ذلك إيطاليا ، والتي لها أيضًا الحق في اختيار السياسة التي تناسبها ولا تزال العلاقات ممتازة معها ، في الحقيقة ، لم ترد الردود الرسمية من روما ” .

وأضاف : ” مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو كان لدينا تبادل غني للآراء أما بالنسبة لتوقفه في بنغازي وطبرق عند من يهاجموننا ، فلم أرى أي مضمون لتلك الزيارات بالإضافة إلى إعلانات صداقة عامة تمنحهم الوقت الذي يريدونه. وهكذا ، فإن المجتمع الدولي منقسم. من ناحية مع بلدان مستعدة لتسليح المعتدي علينا ” .

وتابع : ” إنهم يعارضون بلدان أخرى ، بما في ذلك إيطاليا ، التي ما زالت تؤمن بالصيغة التي يظل بموجبها الحل الوحيد هو الحوار السياسي. لكن ضع في اعتبارك أننا هنا نتعرض لهجوم عسكري ، مع معاناة لا توصف للسكان الذين قصفوا ،حفتر يتقدم كذلك بفضل الجنود الروس ” .

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ج : ” إنه سيناريو صعب ، أصبح أكثر تعقيدًا بسبب التدخلات الأجنبية. ومع ذلك ، لا أعتقد أن المسألة برمتها لا يمكن حلها إلا عن طريق المحادثات بين بوتين وأردوغان. إنها عملية مستمرة تتميز باتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف ، لا يوجد فيها أصوات من الولايات المتحدة وألمانيا ملتزمة بالأمم المتحدة للتحضير لمؤتمر برلين والشركاء الأوروبيين الآخرين .

لقد فشل حفتر بالفعل ، عند هجومه المفاجئ في 4 أبريل قال إنه سيسيطر على طرابلس خلال 48 ساعة ، بعد تسعة أشهر من استمرار الحرب أنا متأكد من أننا سننتصر ، في النهاية سيتقرر من له الحق في التفاوض على مستقبل ليبيا ومن هو المعتدي الذي ستتم محاكمته أمام المحكمة الدولية “.

وعن الإتفاقيات مع أردوغان قال السراج : ” ليبيا وتركيا هما دولتان عضوتان في الأمم المتحدة ، مع حكومتين شرعيتين مستقلتين وذات سيادة ، تلك المذكرة مع أنقرة من حقوقنا ، إنني أقدر بإخلاص العلاقات الطيبة والتعاون بيننا مع إيطاليا وأتمنى أن تتكثف ولكن لم يكن لدينا أي إلتزام تجاه روما ، المفاوضات مع تركيا تجري منذ عام 2004 “.

وأضاف : ” يمكن لأي شخص لديه اعتراضات أن يستأنف القانون الدولي والتحكيم من قبل محكمة دولية ، فقد حدث ذلك بالفعل للنزاعات المتعلقة بالحقوق على المياه المتاخمة لسواحلنا مع قبرص ومالطا ، كان هناك تحكيم وتم حل النزاعات بالطرق السلمية. بدلاً من ذلك ، أجد الاحتجاجات اليونانية في غير محلها ، هل يعتقدون حقًا أن ليبيا ضعيفة جدًا؟ نحن لا نقبل الضغط أو التلاعب “.

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ج : ” فشل دي مايو في وقف العدوان العسكري ضدنا كان هذا هو الدليل الوحيد على نجاحه في محادثات بنغازي. هذا لا يعني أن إيطاليا ليس لها الحق في التواصل مع أي شخص ودعوته إلى روما “.

س { هل ليبيا اليوم أشبه بسوريا قبل بضع سنوات؟ }

ج : ” لقد دق ناقوس الخطر منذ سنوات حول خطر التدخل العسكري الأجنبي. كنت أحذر من الحرب بالوكالة قبل 4 أبريل 2019 ولا يهم إذا كانوا جنودًا روسيين أو مصريين أو غيرهم. هل نحن متهمون الآن بالحصول على دبابات وطائرات بدون طيار تركية؟ آسف لكن ماذا كنت تتوقع من حكومتنا التي كانت ستبقى على الهامش ولا تفعل شيئًا بينما كانت العاصمة مدنرة ومحتلة ؟

لا يمكن لأي مسؤول تنفيذي أن يظل سلبيًا بينما يتعرض شعبه للإساءة كل من ينتقدنا أولاً عليه ان يتساءل عما كان سيفعله في مكاننا وسيكتشف أنه ليس لدينا بديل ” .

س {هل من المقرر عقد مؤتمر برلين في نهاية شهر يناير؟ }

ج : “نأمل ذلك. تحدثت مطولا مع مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة ووزير الخارجية الألماني ، نود عقد اجتماع في برلين لمنع التدخل في ليبيا ومن ثم تنظيم حوارات مباشرة بين الليبيين ، لكنني لا أعرف مدى فرصة نجاح هذا العمل ، المشكلة هي أن المعتدي علينا يستغل الوقت ، ويستمر في الحديث عن ساعة الصفر فيدالمعركة من أجل طرابلس ويؤمن بالخيار العسكري ، إنه يقصفنا ويهدو موارد هائلة ولا يبني شيئًا في الشرق ” .

المصدر : صحيفة كوريري ديلا سيرا

الترجمة : المرصد – خاص