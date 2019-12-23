ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر أن الرئيس رجب طيب أردوغان أخذ موقفا واضحا وصريحا ضد من يهاجم حكومة الوفاق.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أمس الأحد قال:” السراج لم يبد موقفا واضحا وصريحا ضد الدول التي تعتدي على حكومته وتقتل الليبيين وتعطل الحياة والاستقرار ومسيرة التقدم ومن عنده تفسير ينوّرنا وأجره على الله. انا عجزت!!”

وتابع:” هناك خلل مخجل في الخطابين السياسي والإعلامي بين الساسة الموقعين على اتفاقيتي التفاهم مع تركيا تشهد تفاعلا يوميا مع الحدث في ليبيا مواقف محتشمة كما لو انها تخجل من فضيحة لذلك ينتاب الشارع الليبي شعور بالحيرة واللايقين. انا لا اجد تفسيرا للفتور والتردد من جانبنا”.