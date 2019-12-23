السعودية – ألحق الشباب السعودي هزيمة ساحقة بضيفه الشرطة العراقي (6-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

فاجأ الفريق السعودي ضيفه العراقي بهدفين سريعين أحرزهما المهاجم الكولومبي دانيلو أسبيريا، في الدقيقتين (6 و8)، وأضاف زميله المهاجم البرازيلي سيباستياو دي فريتاس الهدف الثالث، في الدقيقة 19 من ضربة جزاء.

وعزز اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا تقدم فريق الشباب في الدقيقة 22، قبل أن يعود دانيلو أسبيريا ويحرز هدفه الشخصي الثالث “هاتريك” والخامس لفريقه في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وعاد سيباستياو دي فريتاس بدوره وسجل هدفه الشخصي الثاني والسادس لأصحاب الأرض مختتما به مهرجان الأهداف، وذلك قبل ثلاث دقائق من طرده من أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة الرياض.

وأصبح فريق الشباب قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور قبل النهائي للبطولة، بعد هذه النتيجة العريضة، بينما يحتاج الشرطة العراقي إلى تحقيق “معجزة كروية وريمونتادا تاريخية” لتعويض هذه الهزيمة الثقيلة، في مباراة الإياب التي ستجمعهما في 20 يناير المقبل، بالعاصمة البحرينية المنامة.

المصدر: وكالات