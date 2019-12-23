ليبيا – قال الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن زيارة وزير الخارجية اليوناني بدأت بمراسم اسقباله في مطار بنينا ومن ثم إنتقل لعقد إجتماع مع رئيس الحكومة المؤقتة برفقة وزير الخارجية عبدالهادي الحويج.

العريبي أشار في تصريح لقناة “ليبيا رحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن اللقاء جرى خلاله الحديث عن الدور المهم لليونان وحجم العلاقات الثنائية والاتفاقيات المشتركة بين الطرفين الموقعة في السابق في عدة مجالات سواء الإقتصادية أو المجالات السياسية لعمق العلاقات بين البلدين.

وتطرق الجانبين وفقاً للعريبي إلى محور مهم وهي الإتفاقية الموقعة بين فائز السراج و أردوغان في شقيها البحري و الأمني و العسكري، مؤكداً على ضرورة عدم إهمال أي جانب من حوانب الإتفاقية.

وتابع قائلاً:” السراج الذي لا يملك اعطى لمن لا يستحق و هو اردوغان في هذه الإتفاقية و تحدث الرئيس مع وزير الخارجية اليوناني أن الإتفاقية لا تساوي الحبر الذي طبعت فيه وأن ما قام به السراج هي وثيقة لبيع ليبيا ودعم المليشيات و الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تقاتل الجيش”.

ولفت العريبي إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة تحدث أن الحكومة لا تقف ضد أي وفاق يجمع الليبيين على أن يكون وفاق حقيقي لكن ما يقوم به السراج هو انفراد في السلطة ولا يحق له توقيع مثل هذه الاتفاقيات.

ودعا رئيس الحكومة الجانب اليوناني إلى بذل المزيد من الخطوات التي من شأنها الوقوف في وجه هذه القضية والمذكرة التي تمس أمن ليبيا والليبيين ووحدة التراب الليبي وتشكل خطر على كل الدول الجوار سواء العربية أو المطلة على البحر المتوسط.

كما نقل العريبي تأكيد الثني على أن الحكومة المؤقتة ومجلس النواب و القيادة العامة للجيش لم ولن تسمح بتطبيق مثل هذه الإتفاقيات وسنقف لها بكل قوة فيما يخص كل جوانبها، مشيراً إلى دعوة الجانب اليوناني لفتح قنصلية في بنغازي وفتح مسارات جوية وبحرية في كل المناطق التي تتبع للحكومة المؤقتة بشرعية مجلس النواب وبحماية وتأمين القيادة العامة.

وأوضح أن وزير الخارجية اليوناني أعرب عن إدراكهم لحجم الملف الليبي والخطر الذي تشكله هذه الإتفاقية وتحدث عن عدم أحقية السراج ليوقع على مثل هكذا إتفاقيات.

وتطرق وزير الخارجية اليوناني للحديث عن علم بلاده بحجم الدعم التركي المقدم للمليشيات في طرابلس من الأسلحة والطيران المسير، مؤكداً على أنهم يعملون مع الإتحاد الأوروبي ضد الإتفاقية المشوهة التي اعطى بها السراج حق لحكومة اردوغان بالعبث في ليبيا.

ختاماً قال العريبي أن الحكومة المؤقتة طالبت اليونان بسحب الإعتراف الدولي وتوجيه رسالة للمجتمع الدولي بسحب الإعتراف الدولي من “المجموعة الانقلابية” في طرابلس والتي تستخدم أموال النفط الليبي على الإرهاب.