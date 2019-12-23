ليبيا – زعم القيادي بمدينة مصراتة و الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي أن تمديد من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) مهلتهم لمسلحي مصراتة للانسحاب ما هو إلا مبرر لفشلها بساعة الصفر لاقتحام طرابلس التي تم الإعلان عنها سابقاً حسب زعمه.

المجعي نفى وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول” التركية أمس الأحد تصريحات الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري التي قال فيها إن وفدا يمثل مدينة مصراتة دخل بمفاوضات معهم.

وأشار المجمعي إلى أن المدينة أعلنت في وقت سابق حالة النفير واختارات المواجهة وصد ما وصفه بـ”عدوان حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة).