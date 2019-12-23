ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وفداً من حراك شباب فزان ومكاتب العمل بالمنطقة الجنوبية واطلع خلال اللقاء على ابرز المشاكل التي يعاني منها شباب مناطق الجنوب .

اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبدالهادي الصغير وعضو المجلس خديجة الزروق تناول وفقاً للموقع الرسمي للمجلس عدة قضايا تخص شباب الجنوب أهمها مشكلة البطالة ومشاكل التوظيف والتعيينات حيث وعدهم فخامته بإحالة هذه الطلبات إلى الحكومة للعمل على حلها.

وأكد وفد حراك شباب فزان على دعمهم لمجلس النواب، معبرين عن تأييدهم للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب وعملية تطهير العاصمة من المجموعات الارهابية والمليشيات المسلحة .

وفي ختام اللقاء كرم حراك شباب فزان رئيس مجلس النواب على مواقفه الوطنية الثابتة

من جانبه اشاد المستشار صالح بدور الشباب الليبي عامة وشباب الجنوب بصفة خاصة في صون الوطن والمحافظة على وحدة ترابه.