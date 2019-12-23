ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس أركان الوفاق محمد الشريف.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الاستشاري تطورات الأوضاع العسكرية والميدانية وسُبل توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمسلحي الوفاق لصد ما وصفوه بـ “العدوان الغاشم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وحضر اللقاء كل من النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب ومدير إدارة التنظيم والإدارة برئاسة الأركان.