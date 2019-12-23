مصر – أدى عدد من الوزراء ونواب الوزراء المصريون الجدد اليمين الدستورية اليوم الأحد، أمام رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي.

وتولى مصطفى مدبولي مسؤولية الاستثمار، وشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه رئيسا لمجلس الوزراء.

وشملت التغييرات الوزارية حقائب السياحة والآثار، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والإعلام، والطيران المدني، والتضامن، والزراعة، والتجارة والصناعة.

وألغيت وزارة الاستثمار لتستبدل بهيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، ودمجت وزارتا السياحة والآثار في مؤسسة واحدة، فيما حافظ وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية على حقائبهم.

المصدر: RT