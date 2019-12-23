ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن التقدمات و الإنتصارات التي يحققها الجيش على الأرض عظيمة وقوية بدليل بداية إنهيار هذه المجموعات الإرهابية، مبدياً تمنياته بأن تنتهي الحرب بأقرب وقت بنصر الشعب وبداية السلام والأمن لليبيا عن قريب.

اليسير أشار خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن طبيعة الأوضاع التي تعيشها المليشيات في طرابلس حالة نهب وسرقة للمواطنين سببها تعاطيهم للمخدرات.

وإعتبر أن العضو المؤسس بحزب العدالة والبناء عبدالرزاق العرادي وغيره يشجعون على دخول مستعمر اجنبي عنصري يداه ملطخه بدماء الليبيين، مبيناً أن تصريحات أردوغان التي تحدث فيها عن مليون تركي في ليبيا مستفزة لأعلى المستويات خاصة أن الدم الليبي ساخن ولا يتحمل مثل هذه الأمور.

كما إستطرد حديثه:” أردوغان وجماعته بمن فيهم الصلابي والغرياني فتحوا باب جهنم على أنفسهم لأنهم وصلوا للحم الحي، أردوغان أصله ليس تركي ويتكلم عن مليون تركي في ليبيا أين هم فالليبيين اصولهم معروفة،كل هذه التصريحات تصدر عن قادة الإخوان وهذا يثبت برنامجهم ومشروعهم الذي يتركز على تدمير الدولة الموجودة”.

وبيّن أن ما يحدث في سوريا من دمار و تهريب و توصيل لجماعات إرهابية وأموال يتحمل مسؤوليته أكبر قيادات هذا المشروع ومنهم ليبيين كالصلابي و جماعته وأشرس الكتائب الليبية في داعش هم ليبيين ككتيبة البكار و غيرها.

وأضاف”من بداية الكرامة في طرابلس حتى الأن السراج ومن معه صرفوا 9 مليار من أموال الشعب الليبي نسبة لا بأس منها ذهبت لأردوغان و عائلته ليست للحكومة لأن الطائرات المسيرة يملكها أردوغان و عائلته، و يوسف المنقوش و السفير في تركيا يتقاسمون العمولة على حساب الشباب الضائعين وما زالوا يضحكون عليهم و يقنعونهم أن من يحاربهم هم روس جنجويد” .

اليسير علق على طبيعة الأوضاع في مصراته والمهلة التي أعطيت للمدينة معبراً عن تمنياته بأن يكون هناك حقن لكن ما يعرف عن المدينة أنها مختطفة و أن الجماعة المتطرفة المسيطرة عليها ولديها القدرة و السلطة على توجيه هذه المليشيات كما أن أغلب المواطنين في المدينة أبرياء من هذا الوضع ولا قدرة لهم على تغيير مسار الأمور.

وتمنى أن تكون هناك بادرة و مبادرة لحقن دماء هؤلاء الشباب و الإنتهاء من هذه القضية مع العلم أنه من الصعب التوقع بأن يكون هناك تأثير على هذه الجماعة مما يجعل ملف مصراته معقد خاصة في ظل وجود أكثر من 12 ألف مجرم حر طليق.

وقال إن التيار المتطرف الإرهابي تحالف مع التيار الإجرامي المندفع الذي يعتبر نفسه من رجال أعمال وتجارة وهم عبارة عن مرتزقة ومجرمين غذوا الحرب، لافتاً إلى أن هناك شخصيات منتفعه و تجار حرب تحالفوا مع الإخوان المسلمين .

كما أردف”هذه الجماعة هم متحالفين مع المنتفعين الذين يسمون أنفسهم رجال أعمال بما فيهم معيتيق والشبة الإجرامية التي أتت من أجل سرقة المال العام، العصابات الشباب الذين لم تكن لديهم وظيفة أصبحوا الآن مليونير من السرقات والبلطجة هذا التحالف هو من يواجه الشعب الليبي و القوات المسلحة ومستعد أن يتحالف مع أي شخص حتى مع إسرائيل ولا أعتقد أن هناك شيوخ وأعيان في مصراته لهم القدرة السيطرة عليهم”.

وعن الهجوم الفاشل الذي شنته مليشيات تابعة للإخوان و المقاتله خرجت من الخمس و مسلاتة و مصراته تجاه ترهونة و منيت بخسارة نكراء و خسائر كبيرة في صفوفهم وصف ذلك بأنها محاولات يائسة لخلق أي أمر و إقناع أردوغان بأنه لا زال لديهم القدرة على الدفاع، متوقعاً منهم أكثر من ذلك لأن هذه الجماعات ستستميت في ظل ما يحدث لهم بطرابلس بدليل التحشيد الكبير للسيطرة على الطرق من بوسته للجبهات و المحاور لأنهم يتوقعون دخول قوة تركية على الأرض.