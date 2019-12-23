الولايات المتحدة – بطريقة مبتكرة وغريبة، أقدمت امرأة، في مدينة هاكستاو التابعة لولاية نيو جيرسي الأميركية، على مراقبة زوجها السابق من خلال الإستعانة بلعبة أطفالٍ قطنية محشوّة.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد أرسلت هيذر بامفورد، البالغة من العمر 33 عامًا، طفلها إلى زوجها السابق دومينيك برفقة لعبة على شكل “ميني ماوس”، حيث كانت تخفي بداخلها جهاز تسجيلٍ.

وفي 15 كانون الأول الجاري، اكتشف الرّجل أنّ زوجته السابقة تراقبه عندما نقر على الدّمية وسمع صوته فجأة، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بالشرطة، الذين قاموا باعتقال الزوجة السابقة بتهمة التجسّس ومضايقة زوجها السابق.

وكالات