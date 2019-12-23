ليبيا – افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الأحد مقر الإدارة العامة للأمن المركزي في مدينة بنغازي بعد إعادة صيانته.

الثني تجول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة داخل أروقة الإدارة، مطلعاً على أقسامها ومكاتبها وأماكن المبيت المخصصة للخفر.

ورافق الثني ووزير الداخليه خلال الجولة مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني وعدد من مديري إدارات وزارة الداخلية وضباطها إضافة إلى الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي.

كما استعرضت الإدارة العامة للأمن المركزي وحدات رمزية من قوات مكافحة الشغب والإرهاب والتدخل السريع خلال الافتتاح.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالإنجاز، باحثاً احتياجات الإدارة والتي يجب توفيرها لضمان سير عملها بالشكل المطلوب.