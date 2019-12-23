الأردن – أعلن الأردن اليوم، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل اعتبارا من مطلع العام المقبل، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية إن الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، حيث سيستمر لمدة 3 أشهر، منصوص عليها بالاتفاق الموقع بين الجانبين، قبل بدء استقبال الغاز بشكل دائم لأغراض توليد الكهرباء، مؤكدة عدم وجود أي شركة وسيطة بينها وبين شركة “نوبل جوردان ماركيتينغ”.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، يواصل مجلس النواب الأردني محاولاته بشكل “مستعجل” لإلغاء اتفاق الغاز، حيث طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة اليوم من اللجنة القانونية، إعطاء مذكرة إلغاء اتفاقية الغاز صفة “الاستعجال”.

جدير بالذكر أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت في سبتمبر 2016 على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في منطقة شرق البحر المتوسط، مع شركة “نوبل جوردان ماركيتينع” المملوكة من شركة “نوبل إنيرجي” وشركة “ديليك دريلينغ” وشركة “ريشيو أويل إكسبلوريشن”، بعد مفاوضات استمرت عامين.

وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير 2020.

المصدر: وسائل إعلام أردنية