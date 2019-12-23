تركيا – لقي جندي تركي مصرعه، جراء إصابته بعدوى “فيروس غرب النيل”، إثر تعرضه للسعة بعوضة قبل عام في قاعدة بعشيقة بالعراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن “الجندي أصيب بالفيروس جراء لسعة بعوضة، خلال مناوبة في قاعدة بعشيقة، في سبتمبر 2018”.

ولفتت إلى أن الجندي لقي حتفه، أمس السبت، بعدما فشلت كافة المحاولات الطبية في إنقاذه.

ووفق منظمة الصحة العالمية، ينتقل فيروس “غرب النيل” إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل للعدوى، ويمكن أن يتسبب في الإصابة بمرض عصبي.

والغريب أنه لا تظهر أي أعراض على نحو 80% من المصابين بالعدوى، فيما يصاب البعض بالحمى والصداع والتعب والأوجاع الجسدية والغثيان والتقيؤ والطفح الجلدي في بعض الأحيان، وتورم الغدد اللمفاوية.

المصدر: “روداو”