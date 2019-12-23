كرواتيا – تمخضت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في كرواتيا عن حصر المنافسة بين المعارض زوران ميلانوفيتش، والرئيسة الحالية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، اللذين انتقلا للجولة الثانية.

وقالت لجنة الانتخابات الحكومية يوم الأحد بعد فرزها نسبة 99% من الأصوات، إن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض ورئيس الوزراء السابق زوران ميلانوفيتش، تصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كرواتيا.

وحصل ميلانوفيتش على 29.5%من الأصوات، متقدما على الرئيسة الحالية المنتمية ليمين الوسط، غرابار كيتاروفيتش، التي حصلت على نسبة 26.7% من الأصوات.

وحل المرشح المستقل ميروسلاف شكورو في المركز الثالث بحصوله على 24.4% من الأصوات.

وهكذا، انتقل المعارض ميلانوفيتش والرئيسة غرابار كيتاروفيتش إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 5 يناير 2020.

وخاض 11 مرشحا مسجلا من قبل لجنة الانتخابات الحكومية الانتخابات الرئاسية التي أجريت في كرواتيا يوم أمس الأحد. لشغل منصب رئيس الدولة الذي يؤدي وظائف تمثيلية بشكل رئيسي، وليس له حق اتخاذ قرارات بشأن قضايا السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، لأن هذه من اختصاص الحكومة حصرا.

المصدر: “إنترفاكس”