وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب جادون سانشو، جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بات على بعد خطوات من الانضمام إلى نادي تشلسي.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن سانشو اقترب بشدة من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، ويعد نادي تشلسي الفريق الأقرب للتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشلسي وافق على دفع 120 مليون جنيه إسترليني، إلى بوروسيا دورتموند، من أجل إتمام الصفقة، وهي القيمة التي حددتها إدارة النادي الألماني، حسبما نقلت “آس” الإسبانية.

وبحسب “ميرور”، فإن تشلسي بدأ فعلا المفاوضات مع بروسيا دورتموند، من أجل ضم سانشو، على أن يتم السماح له بإكمال الموسم برفقة النادي الألماني، وينتقل اللاعب للبلوز عقب انتهاء الموسم.

وكان تشلسي معاقبا بالإيقاف من التعاقدات لفترتين، بسبب خرقه لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخاصة بالتعاقد مع لاعبين قُصّر.

لكن منذ فترة قصيرة، أعلنت المحكمة الرياضية رفع الإيقاف عن “البلوز”، ليكون الإيقاف لفترة واحدة فقط، مع غرامة مالية قدرها 230 ألف جنيه إسترليني.