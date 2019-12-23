ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن لقاءه أمس الأحد مع وزير خارجية اليونان كان في إطار التنسيق بين مصر وقبرص واليونان فيما يتعلق بالشأن الليبي وتأكيد التضامن والعمل المشترك في تحقيق الاستقرار في شرق البحر المتوسط.

شكري وخلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” أشار إلى أن اتفاق حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وتركيا ليس له تأثير على مصر من الناحية الفنية ولكن هذا لا يعفي أن عقد الاتفاق الأمني ليس ضمن صلاحيات حكومة الوفاق ويعد خرقًا للقانون.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن الأمر ليس مطلق لأي طرف يتعامل وفق رؤيته حيث أننا نعيش في مجتمع دولي له محددات، مؤكدًا أن مصر تعمل على مساعدة ليبيا في الوصول إلى حل سياسي والقضاء على الإرهاب.