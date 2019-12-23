إيران – دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أصدقاء الولايات المتحدة وخصومها لاتخاذ إجراء جماعي بمواجهة العقوبات الأمريكية، لأن الحظر الذي تفرضه يؤثر على أصدقائها وعلى أعدائها معا.

وكتب ظريف في تغريدة على “تويتر” امس: “أن نهج الولايات المتحدة في فرض العقوبات مؤشر على إدمان مرضي وتهور، وفي مثل هذه الحالة لا حدود لما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة أو أن تمتنع عنه”.

وأضاف: “أن هذا السلوك الإدماني يؤثر على أصدقائها، وكذلك على أعدائها لذلك يجب التصدي له بصورة جماعية.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني في تعليق ساخر على الحظر الأمريكي بأنه لم يبق للولايات المتحدة إلا أن تفرض الحظر على نفسها.

وأضاف: أن الأمريكيين قد اعتادوا على الحظر، والعالم يسخر منهم لأنهم فرضوا الحظر على الجميع، ويتخذون كل يوم إجراء ضد حكومة ما.

واعتبر ظريف استخدام أمريكا أداة الحظر الاقتصادي بأنه أخذ طابع التطرف.

وأضاف: أن قدرات أمريكا الاقتصادية هي نفسها أخذت تتأثر شيئا فشيئا.

وانسحب الرئيس الأمريكي في مايو 2018 من الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد فرض عقوبات قاسية عليها على رأسها حظر شراء نفطها.

المصدر: “إرنا”