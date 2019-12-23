ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ارتمى في أحضان الميليشيات وأصبحت حكومته غير المعترف بها محلياً واجهة سياسية هشّة لحكم ميليشياوي صرف ما دفع الجيش الوطني للتقدم وبسرعة في اتجاه العاصمة لفك أسرها وإنهاء ارتهانها في يد المجموعات المسلحة.

فحيمة أوضح في تصريح لموقع “الرؤية” أمس الأحد أن البرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح لم ينظر في الاتفاقية المزعومة وبالتالي هي والعدم سواء.

وتابع عضو مجلس النواب أن موقف البرلمان واضح منذ توقيع وثيقة الصخيرات وهو أن الحل الجذري والنهائي لا يمكن أن يكون إلا ليبياً.