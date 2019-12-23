روسيا – أكدت موسكو عزمها على تنفيذ خط أنابيب ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا “السيل الشمالي-2″، وذلك بعدما قررت شركة سويسرية هولندية تعليق مشاركتها في المشروع بسبب التهديدات الأمريكية.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لراديو “آر بي كي” الروسي: “رغم أن كل العوامل التي تواجه المشروع، إلا أننا نتوقع استكمال مد أنابيب “السيل الشمالي-2″ قريبا”.

وشكك الوزير في أن القيود الأمريكية يمكن أن تعرقل المشروع، كونه في مراحله النهائية، وأكد أن أي غرامات أو إجراءات عقابية من الولايات المتحدة سوف تتسبب في استياء حلفائها، إذ أن شركات أوروبية تشارك في المشروع.

وجاءت تصريحات نوفاك بعد إعلان Allseas الشركة المختصة في مد أنابيب الغاز والمشاركة في مشروع “السيل الشمالي-2″، عن سحب سفنها من المشروع بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا ينص على فرض عقوبات على المقاولين الأجانب المشاركين في المشروع.

وأكد نوفاك على أن روسيا تمتلك حلولا بديلة، حيث تمتلك سفنا بديلة يمكنها استكمال تنفيذ المشروع، الذي يهدف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق.

المصدر: وكالات