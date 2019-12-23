ليبيا – قال الناطق السابق باسم عملية “فجر ليبيا” التي أحرقت مطار طرابلس وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات أحمد هدية إن الميدان شهد إشتباكات عنيفة في محور اليرموك والخلة تحديداً مع وجود قذائف وأسلحة ثقيلة في محور الخلاطات.

هدية زعم خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد أن قوات الوفاق تمكنت من استرجاع كافة تمركزاتها بمحور اليرموك والخلة التي تراجعت عنه تكتيكياً حسب تعبيره.

وإعتبر أن هناك تواجد واضح و كبير لمن وصفهم بـ”المرتزقة الروس” (القوات المسلحة الليبية) في محاور القتال، كاشفاً عن إستراتيجية جديدة يتبعها مسلحي الوفاق مكنتهم من إسترجاع كل التمركزات على حد زعمه، منوهاً إلى أن المواجهات لم تعد اشتباكات في هذه اللحظات وإن كان هناك تراشق بالمدفعية بين الحين والآخر أو بقذائف الهاون في اليرموك والخلاطات.

وقال :”بعد ما حدث من تفاهم بين حكومة الوفاق وتصريحات اردوغان أتصور أن مليشيات حفتر تريد أن تقوم بأي خطوة إستباقية من شأنها أن تمنحها أمتار أو تقدمات في محاور القتال، الفاقنر والجنجويد متواجدون بشكل مباشر ومكثف في الخلة أو محيط معسكر اليرموك”.

كما أشار إلى أن هناك بعض المؤشرات التي تنبئ بوجود تغير في استراتيجية القتال بالمحاور فلم يعد هناك تركيز على التواجد أو غنم أو الدخول لأماكن معروفة في المحاور بل أصبح التركيز للوصول لأقرب نقطة على أسوار طرابلس.

واختتم حديثه بالقول :”طريقة إستخدام الأسلحة من حيث توجيهها وإستهدافها ومتى يستخدم الهاون والمدفع الليزري وكيف يتمركز القناص أمور كثيرة تغيرت، حفتر في خطابه الذي أعلن فيه ساعة الصفر وقال إن هذا آخر إنذار ومن ثم خرج المسماري ومنح مهله وخرج ثالث مرة وأعطى مهله أخرى وهذا يدل بشكل واضح على مدى الضعف والخوف الذي يتملكهم من القوات الموجودة في ميادين القتال التي ترجع لمصراته، المسماري تطاول على أسياده يا عبد السوء مصراته هي من تعطي المهل ولا تعطى لها المهل وأؤكد لك يا مسماري أن عصاك موجودة بمصراته”.