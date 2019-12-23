ليبيا – شدّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب من وصفهم بـ” أشقائها في ليبيا” (حكومة الوفاق) حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن كما فعلت في سوريا حسب تعبيره.

جاء ذلك في كلمة له الأحد خلال مراسم إنزال الغواصة التركية “بيري رئيس”، إلى الماء بولاية قوجه إيلي وفقاً لوكالة “الأناضول”.

وأكد أكار على أن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا والسراج تتمتعان بأهمية استراتيجية على صعيد حماية الحقوق والمصالح لدى كلا البلدين.

وقال إن هذه الخطوات اتخذت بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

كما بيّن أن الإجراءات المتخذة من جانب تركيا مؤخرًا أظهرت بأنه لن يتم السماح بفرض أمر واقع في المنطقة وضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا و”ليبيا” (حكومة الوفاق) على حد زعمه.

وشدد على أن تركيا ستواصل العمل مع “ليبيا” (حكومة الوفاق) في إطار التعاون الأمني والعسكري، لافتاً إلى وجود روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متجذرة بين البلدين.