 أروع صور العام الفضائية من ناسا – صحيفة المرصد الليبية
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الولايات المتحدة – تكشف لنا ناسا بعض الصور الجديدة المذهلة المقرر أن تكون في معرض “صورة اليوم” لعام 2020، وجميعها من هذا العالم.

وتشمل صور الفضاء الأكثر روعة لقطات سيلفي رواد الفضاء، وكذلك الصواريخ والمجرات.

والتُقط الكثير من الصور على متن المحطة الفضائية الدولية (ISS)، حيث يستخدم رواد الفضاء كاميرات في مهامهم الطويلة على المحطة، لالتقاط صور من مسافة 250 ميلا فوق كوكبنا.

وبالإضافة إلى غرف النوم ومختبرات الفضاء وصالة الألعاب الرياضية، تستقطب ISS منصة مراقبة توفر مناظر خلابة.  وتشمل الصور هذه:

– صورة البحيرات التي تتشكل على “بيتر مان” الجليدية في غرينلاند أثناء ذوبانها

أروع صور العام الفضائية من ناسا

– صورة قريبة للصخور والرمال داخل حفرة “دانييلسون” على سطح المريخ

أروع صور العام الفضائية من ناسا

– رواد الفضاء يستعدون لمهمة إرفاق “فندق روبوت” خارج المحطة الفضائية الدولية

أروع صور العام الفضائية من ناسا

– صورة مقربة لكوكب المشتري التقطتها مركبة “جونو”

أروع صور العام الفضائية من ناسا

– النجوم وسط مجرة درب التبانة

أروع صور العام الفضائية من ناسا

– الذراع الربوتية Canadarm2 من جانب المحطة الدولية

أروع صور العام الفضائية من ناسا

– نسخة تجريبية من صاروخ “أوريون”

أروع صور العام الفضائية من ناسا

– الأعاصير المدارية في نصف الكرة الغربي للأرض في سبتمبر 2019

أروع صور العام الفضائية من ناسا

– كريستينا كوخ تلتقط صورة لمركبة “سويوز MS-15” أثناء إطلاقها في الفضاء من كازاخستان

أروع صور العام الفضائية من ناسا

– صورة حريق كاليفورنيا من الفضاء

أروع صور العام الفضائية من ناسا

– مركبة طيران مستقلة تجريبية مصممة للطيران أسرع من الصوت

أروع صور العام الفضائية من ناسا

– أمريكا الشمالية والجنوبية ليلا

أروع صور العام الفضائية من ناسا

– الألوان الفاتنة على سطح المشتري

أروع صور العام الفضائية من ناسا

– وسط مجرة Messier 110

أروع صور العام الفضائية من ناسا

المصدر: ذي صن