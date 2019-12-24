أسعار برنت مستقرة قرب أعلى مستوى في 3 شهر بفعل اتفاق تجارة مرتقب

أسعار برنت مستقرة قرب أعلى مستوى في 3 شهر بفعل اتفاق تجارة مرتقب

فيينا – استقرت أسعار النفط فوق 66 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت، مدعومة بقرب اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين، يمهد لاتفاق شامل ينهي التوترات القائمة بين أكبر اقتصادين.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستوقع “قريبا جدا” على اتفاق أولي للتجارة مع الصين، مشيرا إلى مباحثات متقدمة جارية قبل التوقيع.

وبحلول الساعة (11:25 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.05 بالمئة أو 3 سنتات إلى 66.17 دولارا للبرميل.

بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.18 بالمئة أو 13 سنتا إلى 60.33 دولارا للبرميل.

والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمتوسط يومي 19 مليون برميل، بينما الصين أكبر مستورد للخام عالميا بمتوسط 10.2 ملايين برميل يوميا وثاني أكبر مستهلك بمتوسط 13.2 مليون برميل.

ويستهلك البلدان معا ثلث الطلب اليومي العالمي على النفط الخام، البالغ قرابة 100 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

الأناضول