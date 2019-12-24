روسيا – اتصلت شركة HeadHunter الروسية للإحصاءات بشركة “خدمة ديد موروز (بابا نويل) الموحدة” لاستيضاح عمره المتوسط.

وقال ناطق باسم الشركة إن متوسط عمر بابا نويل بلغ العام الجاري 34 عاما، ما يزيد بعام واحد عما هو عليه عام 2018. أما حفيدته “سنيغوروتشكا” (فتاة الثلج) فعمرها المتوسط صار أقل بعام واحد مقارنة بعام 2018 وبلغ 22 عاما.

وأضاف الناطق أن الممثلين المحترفين يقومون عادة بأداء دور بابا نويل في شركته، إلا أن هناك مهنا أخرى مثل منظمي الفعاليات الترفيهية ورجال شرطة المرور والباعة والمدرسين. ولدى 68% منهم تأهيل عال.

كما قال إن شركته فيها بابا نويل البالغ من العمر 85 عاما ولحيته حقيقية وليست قطنية.

فيما يتعلق بحفيدات بابا نويل يمثلهن في غالبية الأحيان الطالبات في كليات ومعاهد الفن المسرحي والسينمائي ممن دون 22 عاما.

يذكر أن كلفة طلب زيارة بابا نويل للبيت لمدة نصف الساعة بلغت العام الجاري في موسكو، شأنها شأن بطرسبورغ وقازان ويكاترينبورغ، 5 آلاف روبل ( نحو 78 دولارا). أما استدعاء بابا نويل في مدينتي ريازان وفولوغدا الروسيتين فيقل ضعفا عما هو عليه في موسكو.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا