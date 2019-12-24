بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أنه سيقدم دعما إضافيا بقيمة 10 ملايين يورو لصالح اللاجئين من مسلمي أراكان، في بنغلاديش.

وذكر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أن هذا الدعم الإضافي يعد تعزيزا لدعم سابق بلغت قيمته 33 مليون يورو.

وأوضح البيان، أن الدعم الإضافي سيتم تخصيصه للخدمات الصحية، وللمدنيين الذين يواجهون ظروفا صعبة.

ونقل البيان، عن المسؤول في إدارة الأزمات بالاتحاد، خنيز لينارسيس، قوله إن “هذا الدعم يظهر أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف بجانب الأراكانيين ما دامت هناك ضرورة”.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

الأناضول