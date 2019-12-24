ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أمس الاثنين صيانة خزانين غاز مسال وإضافة سعة تخزينية إضافية بمستودع الزاوية النفطي.

شركة البربقة أكدت في بياناً لها عبر مكتبها الإعلامي أن فريق مهندسي الصيانة تمكنوا من صيانة الخزانين رقم (108-109) المخصصات للغاز النفطي المسال- غاز الطهو (L.P.G) و إرجاعهما للعمل بسعة تخزينية تقدر بحوالي1462مترمكعب من الغاز المسال.

وأشارت إلى أن عملية الصيانة تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل ومتابعة من مدير منطقة الزاوية ومنسق المستودع بهدف النهوض بالعملية التشغيلية والرفع من القدرة التخزينية للمحروقات بمستودعات الشركة.

كما نوّهت الشركة إلى أن عملية الصيانة أضافت قدرة تخزينية جديدة للمحروقات بمستودع الزاوية النفطي تؤهله على تسيير عمليات إمداد وتوزيع غاز الطهي بكل يسر للمنطقة الغربية و الجبلية،لافتةً إلى أن العمل تم بسواعد ليبية مخضرمة و ذات خبرة عريقة من داخل مستودع الزاوية النفط.