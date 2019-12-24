البنتاغون يوقع عقدا للبناء في قاعدة إنجرليك رغم تهديد أردوغان بحرمانه من استخدامها

البنتاغون يوقع عقدا للبناء في قاعدة إنجرليك رغم تهديد أردوغان بحرمانه من استخدامها

الولايات المتحدة – وقع البنتاغون عقدا مع عدة شركات تركية لإجراء أعمال بناء في قاعدة إنجرليك الجوية في مقاطعة أضنة، على الرغم من تهديدات أنقرة بحرمان القوات الأمريكية من استخدامها.

وبلغت قيمة العقد 95 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل قبل نهاية عام 2024.

وقال موقع البنتاغون في بيان “تم توقيع عقد بقيمة 95 مليون دولار مع ثماني شركات تركية بسعر ثابت”.

ويستخدم سلاح الجو الأمريكي قاعدة إنجرليك الجوية في مقاطعة أضنة جنوب تركيا.

كما يوفر الجيش الأمريكي محطة رادار للإنذار المبكر بالهجمات الصاروخية، والتي تم نشرها في منطقة كوراجيك بمقاطعة مالاتيا في جنوب شرق تركيا، وهي جزء من نظام الدفاع الصاروخي للناتو في أوروبا.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك اللتين تتواجد فيهما قوات أمريكية ردا على العقوبات الأمريكية على بلاده.

وقال إن البرلمان التركي يمكن أن يصدر قرارا بشأن الإبادة الجماعية للهنود الحمر خلال استعمار أمريكا ردا على اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

المصدر: “نوفوستي”