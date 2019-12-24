ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الاثنين اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة التخطيط العمراني عبد المجيد محمود ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان والمرافق ابوبكر بوقيلة لبحث ملف النازحين في مختلف المدن الليبية.

الإجتماع ناقش حسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة ملف الإسكان بالنسبة للنازحين من حيث الصعوبات التي تواجه الملف وإيجاد الحلحلة له في أسرع وقت ممكن.

وأصدر الثني تعليماته بتشكيل لجنة لتقديم التقرير الفني لضم مساحة 65 هكتار لمشروع 5000 وحدة سكنية، موجهاً تعليماته بالتواصل مع الشركة المنفذة للوحدات السكنية في منطقة القوارشة لإتمام المشروع في حالة الرغبة او فض العقد بالتراضي لاتاحة المجال لشركة أخرى تتم المشروع.

وأشار الثني إلى أن نسب الإنجاز في هذا المشروع عالية جدا، مصدراً تعليماته بإعداد مذكرة لإعادة النظر في القانون رقم 59 وإلغاء القرار رقم 119 لعام 2012 .

هذا وحضر الإجتماع كل من :”نائب رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق عبدالواحد الكاديكي،رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني بنغازي فوزية بوشعالة،مستشار رئيس مجلس الوزراء بشير مصباح، مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان مجلس الوزراء المكلف الطاهر محمد الطاهر”.