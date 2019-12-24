ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الاثنين عدداً من المواضيع الهامة مع عضو مجلس النواب عن الرجبان صلاح الصهبي.

الإجتماع بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة عدداً من المواضيع التي تهم الحكومة المؤقتة والمواطنين والتي من ضمنهامناقشة الدعوة الكتابية من فرع جامعة كوفنتري Coventry البريطانية في مصر، للالتقاء والتفاوض مع الحكومة والبدء في المباحثات لافتتاح فرع للجامعة في مدينة بنغازي.

وأصدر الثني تعليماته لوزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز بقيادة المناقشات بهدف توفير فرص للتعليم العالمي لجميع الطلاب داخل ليبيا بحيث تتاح الفرص المتكافئة للجميع.

وناقش الاجتماع مقترحاً مفصلاً لإعادة تأسيس “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات” على أن تكون طريقة إعادة تفعيلها متقدمة جداً عن التي كانت موجودة قبل العام 2011 بالنظر للحاجة الضرورية لأن تكون ليبيا مستعدة في أي وقت للاستجابة لأي طارئ سواء كان أزمة ناتجة من الطبيعة أو الصناعة أو ما يحدث للمدن.

كما تم الاتفاق على أن تقوم الحكومة بدراسة الأمر والاستفادة من تجارب الدول في “الاستعداد والجاهزية” بالذات اليونان وإيطاليا لتأثرهم بنفس المناخ والأضرار والتجارب السابقة.

ووافق الثني على عدد من المشاريع ببلدية الرجبان أهمها مشروع تطوير وتحسين مركز المدينة المعروف محلياً بمنطقة الخزان ومشروع إنارة الطريق الصاعد إلى الجبل بالطاقة الشمسية بالاضافه للموافقة على 10 طرق بالمدينة لحل المختنقات العاجلة التي يواجهها سكان مدينة الرجبان.