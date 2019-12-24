ليبيا – دعا عضو مجلس الدولة الإستشاري منصور الحصادي الليبيين إلى المحافظة على استقلالهم وحريتهم و”ثورتهم” بالتصدي لما وصفه بـ”مشروع الانقلابي الفاشي الذي يقوده حفتر” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) وأن يتذكروا ما قاله الملك إدريس السنوسي آنذاك إن المحافظة على الاستقلال أصعب من نيله.

الحصادي وفي تصريح خاص لقناة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء أوضح أن ليبيا مرت باستقلالين أولهما استقلال عن الاستعمار والوصاية عام 1951، والثاني ما وصفه بـ”استقلال عن الاستبداد والدكتاتورية عام 2011″.

وذكر الحصادي أن ثمرة الاستقلال الأول كانت المملكة الليبية الدستورية التي أطاح بها ما وصفه بـ”انقلاب 1969 ” بتأييد ودعم من مصر وأن ثمرة الاستقلال الثاني كانت دولة ليبيا التي يحاول من وصفهم بـ”العسكر” الإطاحة بها بتأييد ودعم من مصر أيضًا، حسب زعمه.